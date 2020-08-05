شكرا لقرائتكم تغريم 27 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة بالحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-05 تغريم 27 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة بالحدود الشمالية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements غرمت شرطة منطقة الحدود الشمالية 27 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامة ومخالفة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. تفاصيل مخالفة عدم وضع الكمامة وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة شرطة منطقة الحدود الشمالية، بأنه بناءً على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (27) مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.



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