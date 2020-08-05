شكرا لقرائتكم خبر 10 آلاف بلاغ في أمطار وسيول الباحة.. ولا وفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تلقت مديرية الدفاع المدني 10 آلاف بلاغ جراء الأمطار والسيول، تابع أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، الحالة الماطرة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، مشددا على المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات وتقديم كل التسهيلات للمواطنين والمقيمين، وتكثيف الجهود من قبل كل الجهات الحكومية أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة في التخفيف وإزالة الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول التي وقعت بالمنطقة.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان الغامدي، أن مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني تجاوب مع 10,814 بلاغا خلال الحالة الماطرة منذ بدايتها وحتى أمس، مشيرا إلى أن الحالة المطرية شملت مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والقرى والعقيق وقلوة والحجرة والمخواة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، حيث سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب. وأفاد بأنه جرى إغلاق عقبات حزنة والأبناء وقلوة احترازيا، وكذلك فتح سد وادي دوقه والملد وضرك والمظلمات ومدهاس وجرب والرميضة ومعشوقة والأحسبة وسد وادي الصدر وسد الضحيان لتخفيف منسوب المياه.

وأشار الغامدي إلى أنه جرت مباشرة 72 حالة احتجاز لأفراد، وكذلك 37 لمركبات، ومداهمة سيول لمنازل بواقع 18 منزلا، وسقوط أسوار 15 منزلا، وتساقط 7 أعمدة كهرباء، وانقطاع للتيار عن 5 محافظات، وجرى إيواء عائلة بمحافظة العقيق ولم تسجل أي إصابات أو وفيات، مضيفا بأن وجود الفرق الاستباقية التي تمركزت في 6 مواقع بمحافظة القرى والعقيق وبني حسن وبلجرشي وغامد الزناد والباحة ساهم بشكل كبير في تقليل الخسائر، وكذلك تجهيز 10 فرق إنقاذ سريع في المحافظات كافة، إضافة إلى وجود الفرق الميدانية ودوريات الإشراف الوقائي التي عملت على إبلاغ المواطنين ومنعهم من المجازفة في عبور الأودية وتنبيههم بخطورتها.

من جانبه أثنى مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء زهير البسامي على سرعة وتعاون الجهات ذات العلاقة حيال إعادة الأوضاع وبوقت قياسي، مشيدا بتعاون الإعلاميين والإعلاميات في إيصال الرسائل التوعوية والتنبيهات للمواطنين والمقيمين وبوقت كاف، مؤكدا أن الدفاع المدني يدعو الجميع إلى عدم التجمهر على مداخل الأودية أثناء جريانها، وكذلك الاستماع إلى تعليمات وتنبيهات السلامة الصادرة بهذا الشأن، متمنيا للجميع التوفيق.

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