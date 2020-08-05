شكرا لقرائتكم خبر 300 ألف شخص يستفيدون من البرامج التوعوية بمتنزهات الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استطاعت «الصحة» في الطائف الوصول إلى 300 ألف مستفيد داخل المتنزهات والمواقع السياحية للتعريف بالبروتوكول الوقائي الصحي للوقاية من كورونا ، والتعايش الصحيح مع المصاب من أفراد الأسرة وحماية أصحاب المخاطر المرتفعة، وذلك ضمن برنامج توعوي مكثف كانت أطلقته وتنفذه الفرق الميدانية بالمواقع السياحية المختلفة، حيث حقق نتائج إيجابية حظيت بتقدير المسؤولين بوزارة الصحة بعد أن تخطى 300 ألف مستفيد من خلال تقارير رصد يومية.

وأوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية، عبدالهادي الربيعي، أن البرنامج التوعوي الميداني المكثف يسعى لتحقيق جملة من الأهداف الوقائية، والتي تتغير وفقا لمستوى المرحلة التي يصل إليها المجتمع في حين أنه يركز في المرحلة الحالية على جانبين مهمة، الأول حماية أصحاب المخاطر المرتفعة للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا، وهم أصحاب الأمراض التنفسية والأمراض المزمنة وأمراض القلب المختلفة، والجانب الثاني التعايش الصحيح مع مصابي كورونا داخل الأسرة، و»هو ما نسعى لنشره بشكل مكثف ومتسارع داخل المجتمع ضمن التوعية الصحيحة الوقائية للمجتمع، وذلك بعد أن أدرك أفراد المجتمع، ولله الحمد، مخاطر الإصابة وطرق الوقاية الصحيحة».

وأضاف أن الفرق الميدانية تعكف على تحقيق ذلك بشكل مكثف بمشاركة نحو 250 ممارسا صحيا متخصصا من مختلف القطاعات الصحية التابعة لصحة الطائف، ينتشرون يوميا في 13 موقعا سياحيا.