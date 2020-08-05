300 ألف شخص يستفيدون من البرامج التوعوية بمتنزهات الطائف

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وأوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية، عبدالهادي الربيعي، أن البرنامج التوعوي الميداني المكثف يسعى لتحقيق جملة من الأهداف الوقائية، والتي تتغير وفقا لمستوى المرحلة التي يصل إليها المجتمع في حين أنه يركز في المرحلة الحالية على جانبين مهمة، الأول حماية أصحاب المخاطر المرتفعة للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا، وهم أصحاب الأمراض التنفسية والأمراض المزمنة وأمراض القلب المختلفة، والجانب الثاني التعايش الصحيح مع مصابي كورونا داخل الأسرة، و»هو ما نسعى لنشره بشكل مكثف ومتسارع داخل المجتمع ضمن التوعية الصحيحة الوقائية للمجتمع، وذلك بعد أن أدرك أفراد المجتمع، ولله الحمد، مخاطر الإصابة وطرق الوقاية الصحيحة».
وأضاف أن الفرق الميدانية تعكف على تحقيق ذلك بشكل مكثف بمشاركة نحو 250 ممارسا صحيا متخصصا من مختلف القطاعات الصحية التابعة لصحة الطائف، ينتشرون يوميا في 13 موقعا سياحيا.
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