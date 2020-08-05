استفادة 190 أسرة من حملة «جود مبرور» لتأمين المساكن

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وأتاحت «جود الإسكان» الفرصة للمواطنين للمساهمة في توفير السكن للمستحقين من خلال تبني فرص العطاء الخيري التي تطرحها المنصة خاصة في الأيام الفضيلة من ذي الحجة، إذ تم تأمين السكن لـ49 أسرة خلال تلك الفترة، بينها 25 أسرة تم تأمين السكن لها يوم عرفة.
كما زار موقع جود الإسكان الالكتروني نحو نص مليون زائر خلال الحملة، وهو ما يعكس حجم التفاعل الكبير مع المبادرات والحملات الخيرية التي تشرف عليها «جود الإسكان».
وجاءت حصيلة الإنجاز نتيجة الإسهام الجماعي في فرص العطاء الخيري التي طرحتها «جود الإسكان» بواسطة حسابها الرسمي في تويتر (joodeskan) طيلة العشر الأولى من ذي الحجة، قدم خلالها المانحون عطاءاتهم الخيرية بواسطة قنوات الدفع الالكتروني المتعددة التي توفرها المنصة.
وتخلل الحملة عدد من المبادرات الخيرية من بينها «جود المتاجر» التي شارك فيها 30 متجرا الكترونيا في المملكة في تبني حالات الدعم السكني التي أعلنت عنها «جود الإسكان»، في خطوة من شأنها إذكاء روح التعاون والخدمة المجتمعية والإنسانية والمساهمة في إغلاق حالات الدعم من قبل عملاء المتاجر المتنافسة.
وتعد منصة جود الإسكان واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع السعودي في برامج التنمية المجتمعية، من خلال العمل على إيصال العطاءات الخيرية إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها، ووفق آلية محوكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.
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