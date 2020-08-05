القبض على متعاطي مواد مخدرة بالطائف

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وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت عن القبض على مواطن بمحافظة الطائف، قام بتعاطي مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
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