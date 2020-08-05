القبض على متعاطي مواد مخدرة بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت مكافحة المخدرات بمحافظة الطائف على متعاطي مواد مخدرة، بعد توثيق ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت عن القبض على مواطن بمحافظة الطائف، قام بتعاطي مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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