لجنة إشرافية لخطة عودة الدراسة بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت إدارة تعليم منطقة عسير قرارا إداريا بتشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل. وتعنى اللجنة بالإشراف العام على خطة العودة والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارة وجاهزية المدارس، ومتابعة الاستعدادات الصحية اللازمة، وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس كافة، إضافة إلى الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، وتنفيذ البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية حسب خطة العودة، وتنفيذ خطة التوعية الإعلامية في هذا الشأن، والرفع بتقارير أسبوعية عن سير العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

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