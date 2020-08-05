شكرا لقرائتكم خبر إعلان نتائج القبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفادت بأنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي الأولي ومواعيد المراجعة والمتطلبات من المقبولين من خلال زيارة الموقع الالكتروني لبوابة التوظيف بوزارة الداخلية على منصة (أبشر توظيف) على الرابط المخصص.
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