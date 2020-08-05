شكرا لقرائتكم خبر 38 جلسة علمية لمناقشة مستجدات طب وجراحة العيون بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود، اجتماع طب العيون السعودي الافتراضي 2020، بدءا من اليوم ويستمر لمدة 3 أيام.

ويغطي البرنامج العلمي للاجتماع المستجدات بجميع تخصصات طب وجراحة العيون، ويشتمل على 38 جلسة علمية، ويشارك فيه 13 متحدثا من أساتذة طب العيون الدوليين، و60 متحدثا من داخل المملكة، كما يصاحبه المعرض الدولي الافتراضي لأجهزة ومعدات طب العيون والبصريات.

كما يسجل في هذا الاجتماع عدد كبير من أطباء وطبيبات العيون وأخصائي وأخصائيات البصريات والمهتمين بطب وجراحة العيون.

وضمن فعاليات الاجتماع ستعقد ندوة متخصصة (بدعوة مفتوحة للمشاركة الافتراضية) تناقش كيفية مكافحة الإعاقة البصرية اليوم.

أما الأطباء الـ13 المشاركون في الاجتماع فهم كل من: كريستوفر رابوانو، استشاري ومدير قسم القرنية، أستاذ مستشفى ويلز للعيون، كلية الطب سيدني كيميل، جامعة توماس جيفرسون، فيلادلفيا، (أمريكا)، ومديرة ورئيسة مؤسسة دكتور أغراوال لتصحيح العيوب الانكسارية والقرنية سوزان يعقوب، استشاري أول في تخصص المياه البيضاء والزرقاء بمجموعة مستشفيات الدكتور أغراوال للعيون، تشيناي، (الهند).

كما تشارك سيليا تشين، أستاذ مشارك، قسم طب وجراحة العيون، استشاري طب وجراحة العيون، مركز فليندرز الطبي، جامعة فليندرز (أستراليا)، وديون باريداينس، دكتوراه، واستشاري جراحات القنوات الدماغية ومحجر العين، روتردام (هولندا)، وتمارا ر. فاونتن، أستاذ بقسم طب وجراحة العيون المركز الطبي بجامعة راش، كما تعمل كمدرب إكلينيكي في شيكاغو، قسم الجراحة جامعة شيكاغو (أمريكا)، وهانتر يوين كووك لاي رئيس قسم جراحة محجر العين وجراحة تجميل العيون مستشفى هونغ كونغ للعيون (هونغ كونغ)، وروبرت ماكلارين، أستاذ طب وجراحة العيون، جامعة أكسفورد استشاري وزميل جراحة الشبكية والجسم الزجاجي في كلية ميرتون (بريطانيا).

البرنامج العلمي يشتمل على:

112

ورقة علمية

Advertisements

10

دورات تدريبية

6

ورش عمل

26

ملصقا علميا

6

عروض فيديو