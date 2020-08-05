شكرا لقرائتكم خبر .. ومنع دخول 500 كجم فلفل رومي ملوث بالمبيدات لأسواق المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الأمانة أن تلك الكميات بلغ وزنها 540 كجم، وجرت مصادرتها وإتلافها بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مشيرة إلى أنها تواصل أعمالها الرقابية المكثفة على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة بأسواق المنطقة ولا سيما سوق الخضار المركزي، وأنها تتخذ أدق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.
وبينت أن الفرق الميدانية تواصل إلى جانب ذلك أعمال مكافحة آفات الصحة العامة، وتطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة من الوزارة في الأسواق كافة، ومراقبة أسواق الخضار والفواكه المركزية، وأسواق اللحوم والأسماك، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية من نظافة وتطهير، لضمان سلامة وصحة الجميع.
وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الاتصال على الرقم 940 أو من خلال موقع الأمانة الالكتروني، مناشدة أصحاب المحلات باتباع الأنظمة واللوائح لما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
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