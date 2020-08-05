شكرا لقرائتكم خبر حملة لتعقب الباعة الجائلين في عزيزية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت إدارة شؤون البلديات ممثلة ببلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 80 كجم من الفاكهة بحوزة الباعة الجائلين المخالفين في عدد من المواقع خلال حملة ضمن الجولات الرقابية المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر المالكي، أن الفرق الرقابية صادرت الفواكه المضبوطة وسلمتها لجمعية إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها، والتحفظ على العربات المخالفة مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

وأكد أن الجولات الرقابية تأتي امتدادا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقا للأنظمة واللوائح المتبعة، لافتا إلى أن الحملات لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة وأمام المساجد والجوامع، والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

من جهة أخرى نفذت بلدية المسفلة الفرعية، جولات رقابية لرصد المخالفات الإنشائية وإزالة مخلفات البناء وصيانة المرافق العامة ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس ياسر مكاوي، أن ذلك يأتي في إطار جهود البلدية للمحافظة على المظهر العام؛ من خلال تنظيم ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمباني، والتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية، والالتزام بجميع مواصفات البناء، والحد من مخالفات البناء بأنواعها، والمحافظة على البيئة العمرانية، مؤكدا استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد المخالفات، وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف.

من جانبه أشار مدير الإدارة الفنية بالبلدية المهندس عبدالله القثامي، إلى أن الجولات الرقابية نفذت خلال الفترة من 20 ذي القعدة الماضي حتى 14 ذي الحجة الحالي، مشددا على ضرورة الالتزام بالرخص النظامية والاشتراطات البلدية في المباني. وأكد مواصلة الجهود لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري في إزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء، وإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة، ورفع المخلفات الصلبة من الأحياء والشوارع والأراضي البيضاء.

جولات بلدية المسفلة:

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جولة رقابية

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بلاغا

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مخالفا جرى إشعارهم