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رفع 11 ألف طن نفايات صلبة في تبوك

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- بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة منطقة تبوك 11.463 طنا من النفايات البلدية الصلبة، في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، كما كثفت أعمالها الرقابية التي تجاوزت الـ1900 جولة خلال 5 أيام عمل، أنذرت من خلالها وخالفت 746 منشأة تجارية.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت حملة واسعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على مستودعات ومحال الأغذية بالمنطقة، بهدف التأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية، ومن الطرق الصحية السليمة في مجال حفظ وتخزين الأغذية.

وأشارت إلى توجيه مخالفات وإنذارات خاصة بعدم التزام بعض المحال بالإجراءات الوقائية لحماية المستهلكين من خطر .

وأكدت استمرار حملاتها الرقابية لمعالجة جميع الملاحظات المرصودة من قبل فرقها الرقابية لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة للوقاية من الفيروس، مبينة أنها لن تتهاون في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو منشآت لا تتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو تمارس نشاطا مشبوها، أو الاشتباه بوجود لحوم فاسدة أو ممارسات مخالفة في المحلات التجارية، من خلال الاتصال بـ940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة.

نتائج الحملة:

  • 1926 زيارة
  • 497 إنذارا
  • 249 مخالفة
  • 149 كجم مواد غذائية صودرت
  • 16 مخالفة وإنذارا بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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