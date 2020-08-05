رفع 11 ألف طن نفايات صلبة في تبوك

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وأوضحت الأمانة أنها نفذت حملة واسعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على مستودعات ومحال الأغذية بالمنطقة، بهدف التأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية، ومن الطرق الصحية السليمة في مجال حفظ وتخزين الأغذية.
وأشارت إلى توجيه مخالفات وإنذارات خاصة بعدم التزام بعض المحال بالإجراءات الوقائية لحماية المستهلكين من خطر فيروس كورونا المستجد.
وأكدت استمرار حملاتها الرقابية لمعالجة جميع الملاحظات المرصودة من قبل فرقها الرقابية لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة للوقاية من الفيروس، مبينة أنها لن تتهاون في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو منشآت لا تتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو تمارس نشاطا مشبوها، أو الاشتباه بوجود لحوم فاسدة أو ممارسات مخالفة في المحلات التجارية، من خلال الاتصال بـ940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة.
نتائج الحملة:
- 1926 زيارة
- 497 إنذارا
- 249 مخالفة
- 149 كجم مواد غذائية صودرت
- 16 مخالفة وإنذارا بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية
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