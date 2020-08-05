شكرا لقرائتكم خبر إتلاف 120 كجم خضراوات في الغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية، المهندس ممدوح العبيد، أنه تم تنفيذ حملات رقابية عدة على المنشآت الغذائية، أسفر عنها رصد بعض المخالفات على المنشآت الغذائية، إضافة إلى إتلاف 120 كجم من الخضراوات لسوء الحفظ وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى وجود عمالة بدون شهادات صحية.

وأشار إلى إغلاق 5 منشآت غذائية لعدم وجود رخص نظامية، إضافة إلى عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات البلدية لنشاط المستودعات، مؤكدا تطبيق لائحة الغرامات بالحد الأعلى.

وأكد على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية في حال وجودها.

مخالفات مرصودة: