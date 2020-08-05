شكرا لقرائتكم خبر بدء أعمال صيانة وتطوير شوارع حي الكوثر بسيهات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت بلدية محافظة القطيف أعمال صيانة وتطوير وسفلتة شوارع حي الكوثر في سيهات، ضمن مشروع صيانة شوارع مدينة سيهات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني أن مشاريع الصيانة التي تنفذها البلدية مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، وتأتي استمرارا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أن أعمال سفلتة شوارع حي الكوثر بسيهات تنفذ حاليا بإجمالي أطوال 4200م وبمساحة إجمالية 75000 م2.

وبين المهندس الحسيني أن أعمال الصيانة تتضمن أعمال دهان خطوط المرور والبردورات وإنشاء معابر مشاة ولوحات إرشادية وتحذيرية، لافتا إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية جميع بلدات وأحياء المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة.