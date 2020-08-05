إغلاق منشآت غذائية مخالفة بالعتيبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 4 منشآت غذائية مخالفة ضمن نطاق البلدية، وذلك لتدني مستوى النظافة، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى رصد عدم ارتداء الكمامات بطريقة صحيحة. وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية، المهندس مصطفى عيد، أنه تم إغلاق المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مؤكدا حرص أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالاشتراطات الصحية، للمحافظة على الصحة العامة.

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