، شاهد.. حريق هائل يلتهم سوقًا شعبيًا في إمارة عجمان ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم تصدر بعد تقارير عن خسائر بشرية

شب حريق هائل اليوم (الأربعاء) في سوق شعبي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح موقع "الإمارات اليوم" أن إدارة الدفاع المدني في عجمان تكافح حريقًا متطورًا نشب في سوق عجمان الشعبي بمنطقة الصناعية الجديد.

وأضاف أنه لم تصدر بعد تقارير عن وقوع إصابات بشرية من جراء الحريق، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي لقطات للحريق الذي انتشر على مساحة واسعة ولم تجرِ السيطرة عليها حتى الآن.