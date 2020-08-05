، "الجمارك": تمديد مهلة تصحيح البيانات الجمركية لثلاثة أشهر إضافية ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع دفع الفروقات دون الغرامات المترتبة

أوضحت "الجمارك السعودية" أنه للمستوردين تصحيح البيانات الجمركية المُدخلة بشكل خاطئ، لتفادي العقوبات المحتلمة، وذلك بعد تمديد المهلة المحددة لمبادرة "التصحيح الذاتي" من الجمارك السعودية 3 أشهر إضافية.

وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إنه "تم تمديد المبادرة 3 أشهر إضافية، مع الاكتفاء بدفع الفروقات الجمركية دون الوقوع في الغرامات المترتبة على ذلك".