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أوضحت "الجمارك السعودية" أنه للمستوردين تصحيح البيانات الجمركية المُدخلة بشكل خاطئ، لتفادي العقوبات المحتلمة، وذلك بعد تمديد المهلة المحددة لمبادرة "التصحيح الذاتي" من الجمارك السعودية 3 أشهر إضافية.
وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إنه "تم تمديد المبادرة 3 أشهر إضافية، مع الاكتفاء بدفع الفروقات الجمركية دون الوقوع في الغرامات المترتبة على ذلك".
"الجمارك": تمديد مهلة تصحيح البيانات الجمركية لثلاثة أشهر إضافيةذياب الشمري الخليج 365 2020-08-05
أوضحت "الجمارك السعودية" أنه للمستوردين تصحيح البيانات الجمركية المُدخلة بشكل خاطئ، لتفادي العقوبات المحتلمة، وذلك بعد تمديد المهلة المحددة لمبادرة "التصحيح الذاتي" من الجمارك السعودية 3 أشهر إضافية.
وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إنه "تم تمديد المبادرة 3 أشهر إضافية، مع الاكتفاء بدفع الفروقات الجمركية دون الوقوع في الغرامات المترتبة على ذلك".
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
08:28 PM
مع دفع الفروقات دون الغرامات المترتبة
أوضحت "الجمارك السعودية" أنه للمستوردين تصحيح البيانات الجمركية المُدخلة بشكل خاطئ، لتفادي العقوبات المحتلمة، وذلك بعد تمديد المهلة المحددة لمبادرة "التصحيح الذاتي" من الجمارك السعودية 3 أشهر إضافية.
وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إنه "تم تمديد المبادرة 3 أشهر إضافية، مع الاكتفاء بدفع الفروقات الجمركية دون الوقوع في الغرامات المترتبة على ذلك".
، "الجمارك": تمديد مهلة تصحيح البيانات الجمركية لثلاثة أشهر إضافية ،
المصدر : الخليج 365
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