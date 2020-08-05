شروط الحصول على المساعدة المقطوعة وموعد صرف المساعدة المقطوعة لهذا الشهر

قدمت المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات لدعم مواطنيها، قدمت برامج دعم مادي، برامج للشباب الباحثين عن فرص عمل، قدمت دعم مادي للنساء المطلقات، قدمت برامج التعليم عن بعد للطلبة.

المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة هو برنامج مقدم من المملكة العربية السعودية، المساعدة المقطوعة هو دعم مادي مقدم من المملكة العربية السعودية.

للأشخاص المتضررين من فيروس كورونا الذي أصاب جميع بلاد العالم، وقام بضرر كبير لكثير من المواطنين بنسبة لعملهم.

يوجد كثير من الأشخاص الذين تضررت ولم يعد لهم أي مصدر دخل يساعدهم على مواجهة ظروف الحياة التي نعيشها.

برنامج المساعدة المقطوعة سوف يقوم بدعم كل من تضرر بسبب فيروس كورونا، منهم أصحاب المشاريع الصغيرة أيضاً.

شروط المساعدة المقطوعة