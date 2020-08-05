شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظات مؤثرة بين طفلة مصابة بكورونا ووالدها من خلف باب زجاجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رصد مقطع فيديو لحظات مؤثرة بين طفلة مصابة بفيروس كورونا ووالدها المصاب بتليف الكبد من خلف باب زجاجي.

وبدا في المقطع المتداول الأب يسلم على طفلته ويقبلها على خدها من خلف الباب الزجاجي، مما أثار تعاطف المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة.

ومن جهته، قال موثق المقطع، عبر حسابه على موقع " تويتر "، إن شقيقته عندما جاءت تسلم على والده قدمت له قائمة طلباتها ورد عليها " على خشمي ".