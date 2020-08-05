شكرا لمتابعة خبر عن نفوق 25 رأساً من الأغنام إثر انهيار جبلي في " آل ناهية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): هطلت أمطار غزيرة وسيول على أجزاء واسعة من عقبة شعار، مما تسببت في تعطل الحركة المرورية. هطلت أمطار غزيرة وسيول على أجزاء واسعة من عقبة شعار، مما تسببت في تعطل الحركة المرورية. وأسفر جريان وادي تهلل وبعرور وكراثه في مركز تيه إلى جرف مزارع وطرق، كما عزلت سيول خب الصلى الأهالي. وشهد مركز تيه بمحايل هطول أمطار غزيرة مما أدى إلى انهيار جبلي في قرية آل ناهية الذي نتج عنه نفوق 25 رأسا من الأغنام تعود لمواطن مسن. Advertisements وعلى الفور، هرعت فرق الأمن والسلامة بالدفاع المدني بمحافظة محايل إلى موقع الانهيار للوقوف على ما حدث.

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