شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يُنظف مكان الزوار في أحد الحدائق بعسير: «واجبنا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):أثار مواطن في عسير إعجاب الجميع بعد قيامه بتنظيف بعض المواقع الطبيعية في المنطقة بنفسه.
وأشار المواطن في مقطع فيديو إلى أنه يقوم بالتنظيف لأنه واجب عليه؛ حيث يرى أنه أولى بأن يجعل المكان الذي يقع حوله نظيفًا.
وتفاعل المواطنون مع الفيديو مطالبين بتكريمه بعد تصرفه؛ فيما انتقدوا الزوار الذين يقومون بإلقاء القمامة في المناطق الطبيعية عند زيارتها.
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