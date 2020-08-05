شكرا لمتابعة خبر عن مواطن في تبوك يستعين بذئب لترهيب زوجته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

استعان مواطن في منطقة تبوك بذئب مفترس من أجل ترهيب زوجته برغم مرور أسبوعين فقط على زواجهما.

وأوضحت ندى شقيقة العروس أن أختها كانت تتعرض للضرب يومياً من قبل زوجها الأمر الذى تسبب في إصابتها بصدمة نفسية وعصبية.

وأضافت أن الزوج ألقى بشقيقتها في الشارع بدون أى شئ يسترها، وتم نقلها إلى المستشفى، فيما أفرجت الجهات الأمنية عنه بكفالة.