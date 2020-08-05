شكرا لمتابعة خبر عن " مكافحة المخدرات " تكشف عن أمراض خطيرة تصيب مدمن الحشيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن الحشيش من أشهر المواد المخدرة استخداماً بين المتعاطين، مضيفة أن الحشيش يؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية كالفصام والاكتئاب، لاحتوائه على مواد مخدرة.

وأشارت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي في موقع " تويتر ":" الحشيش يحتوي على مواد تؤدي إلى الإدمان، وتعتبر من المواد الأشد خطورة، لاحتوائها على مئات المواد التي لها تأثيرات سلبية على الجسم ".

وكشفت عن العلامات الدالة على تعاطي الحشيش: " إحمرار العينين، والجوع والعطش، التبلد في المشاعر، وإهمال المظهر العام، وآثار الحروق على الملابس، والضحك المفاجئ بدون مبرر، مخلفات من السجائر أو أدوات تدل على التعاطي مثل ورق اللف، بطء في التركيز وضعف في الذاكرة، وعدم استجابة لما يدور حوله ".