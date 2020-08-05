شكرا لمتابعة خبر عن رصد 1.428 مخالفة لضريبة القيمة المضافة بالمنشآت التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أعلنت وزارة التجارة، أن الرقابة الميدانية رصدت 1.428 مخالفة وإيقاعها بحق منشآت تجارية.
وأوضحت الوزارة، أنه تم تنفيذ 35.810 جولة تم تنفيذها للرقابة على الأسعار بكافة مناطق المملكة منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة 15% في الأول من يوليو الماضي .
وأشارت إلى أنه تم رصد 1.428 مخالفة عدم وضع بطاقة أسعار على المنتجات واختلاف سعر الرف على صناديق المحاسبة.
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