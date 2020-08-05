شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح حكم قضاء الصلوات التي تُركت لسنوات " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان حكم قضاء الصلوات التي تُركت لسنوات.

وجاء ذلك ردا على سؤال من أحد متابعيه الذي قال فيه:" كنت متهاوناً بالصلاة في شبابي والحمد لله أنا محافظ عليها الآن.. فهل يشرع لي أن أقضي الصلوات التي تركتها؟! ".

وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" التوبة تهدم وتجوب ما قبلها، فقد يغفر له ما قد سلف ولا حاجة لقضاء تلك الصلوات التي تركها في شبابه ".

وأضاف الخثلان:" إذا كان متساهلا يترك الصلاة أحيانا فهذا لن يخرج عن دائرة الإسلام ما زال مسلما فيقضي كل يوم ما تيسر إلى أن يغلب على ظنه أنه قد قضاها كلها مع التوبة إلى الله ".