"الزكاة والدخل" تطالب المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارها الشهري

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارها لشهري أبريل ويوليو2020، قبل 10 أغسطس الجاري. طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارها لشهري أبريل ويوليو2020، قبل 10 أغسطس الجاري. وأوضحت الهيئة، أنه يمكن تقديم الإقرار عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا .

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