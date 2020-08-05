شكرا لمتابعة خبر عن جازان تسجل 97 حالة كورونا جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل منطقة جازان، 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”".

وقالت الصحة، إن الحالات الجديدة رصدت في 10 مدن، حيث سجلت جازان 53 إصابة، وصبيا 11 إصابة، وأبو عريش 9 إصابات، وصامطة 8 إصابات، وأحد المسارحة 5 إصابات، والعيدابي 5 إصابات، وبيش إصابتين، والموسم إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من الدرب، والطوال، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 13 حالة شفاء.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 6251 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 4627 حالة، وبلغ عدد الوفيات 67 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1557 حالة.