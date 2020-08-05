شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ترميم وتطوير للمنبر النبوي والمحراب في الحرم القديم بالمسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رصد مقطع فيديو ترميم وتطوير للمنبر النبوي والمحراب في الحرم القديم بالمسجد النبوي مما أثار إعجاب المصلين وزوار المسجد النبوي.

واتضح أن خطط أعدت لتجهيز المسجد النبوي من أجل استقبال المصلين والزوار لمسجد الرسول " صلى الله عليه وسلم "، كما لا زال تعقيم السجاد وتكثيف العمليات الاحترازية في الحرم القديم مستمرة مما ينعكس علي المصلين الذين يأتون للمسجد النبوي لأداء العبادة وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة.

ووفقا لما جاء في المقطع الذي نشرته قناة الإخبارية فإنه تم الاستفادة من أعمال الترميم والصيانة للمنبر النبوي وجعله يظهر بهذا المنظر الجميل مما لفت أنظار المصلين.

ويحظى المسجد النبوي بمكانة كبيرة في قلوب العالم الإسلامي مما يحتم إنتاج الأفلام الوثائقية لآداب زيارة مسجد رسول الله علي شكل أعمال توعوية وتثقيفية وتعليمية بعدة لغات كي تصل لأكبر شريحة ممكنة من زوار المسجد النبوي.