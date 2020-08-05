شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الأمطار الرعدية على 5 مناطق بالمملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية، غدًا الخميس، من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد الى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كما تشمل السواحل من تلك المناطق.

وتوقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على اجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.