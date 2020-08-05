الشؤون البلدية توضح مميزات خدمة تصريح موقع موسمي

لممارسة نشاط تجاري خلال موسم معين
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية مميزات خدمة تصريح موقع موسمي؛ حيث تقدم تسهيلاً للأنشطة التجارية الموسمية في الحصول على ترخيص ممارسة النشاط التجاري للأفراد والمنشآت في موقع مؤقت.
وقال الحساب الرسمي للوزارة على موقع «تويتر»: «خدمة تصريح موقع موسمي هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من استخراج تصريح، لممارسة نشاط تجاري خلال موسم معين سواء كان موسمًا دينيً، سياحيًا أو ترفيهيًا».
وذكرت أنه للحصول على تصريح الخدمة إلكترونيًا، ادخل على الرابط الآتي بالضغط هنا.
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