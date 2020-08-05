تم إحالته للنيابة العامة..

ألقى رجال مكافحة المخدات القبض على شخص تعاطى مواد مخدرة ونشر ذلك على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت عن القبض على مواطن، بمحافظة الطائف، قام بتعاطي مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره، على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا: شاهد.. الأمن العام يلقي القبض على المتهمين بارتكاب أهم 7 قضايا شغلت الرأي العام

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كانت هذه تفاصيل خبر وثّق جريمته عبر منصات التواصل الاجتماعي.. ضبط شخص يتعاطى مواد مخدرة بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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