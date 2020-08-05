وزارة الصحة تعلن آخر حصيلة للوفيات والإصابات والتعافي من كورونا بالمملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 282824، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 245314، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3020 حالة، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة، و1626 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية من حيث حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلةً 53 ألفًا و637حالة من أصل 281 ألفًا و435 حالة إصابة سُجِّلت في المملكة منذ بداية الجائحة حتى الآن.

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وجاءت جدة في المرتبة الثانية بـ30 ألفًا و263 حالة –وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة– فيما حلت مكة المكرمة ثالثةً بـ29 ألفًا و140 حالة، ثم الدمام بـ17 ألفًا و126، ثم الهفوف بـ16813 والمدينة المنورة بـ16753.



وجاءت الطائف في المرتبة السابعة بتسجيل 10009، ثم القطيف في المرتبة الثامنة بتسجيل 7435، تليها الخبر تاسعةً بـ6726، وعاشرةً المبرز التي سجلت 6576 حالة.

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