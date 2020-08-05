أمانة جدة تغلق محال مخالفة ضمن جولة شملت 145 موقعا بنطاق الجنوب

واصلت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة على أحياء النطاق بهدف ضبط المطابخ والمحال غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمنع المخالفات البلدية، وأسفرت الحملة عن إغلاق 30 من المواقع المخالفة التي تمارس نشاطات متنوعة داخل الأحياء السكنية. وأكد رئيس البلدية تركي الذروي أن هذه الحملات تأتي تأكيداً على الجهود المستمرة التي تبذلها البلدية والهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة السكان، مشيراً إلى أن عدد الزيارات الميدانية على المطابخ والملاحم بلغت (71) زيارة، تم خلالها رصد (55) محلا مخالفا، وإغلاق (16) موقعا، وفيما يتعلق بمحال صوالين الحلاقة بين الذروي أن الفرق البلدية قامت بمتابعة (74) من الصوالين بالنطاق حيث جرى إغلاق سبعة منها لوجود عدد من المخالفات الصحية التي تستوجب الإغلاق، فيما جرى إشعار (67) صالونا مخالفا، ودعا رئيس بلدية الجنوب جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية والالتفات مع جهودها بـ التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال القنوات الرسمية للأمانة.



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