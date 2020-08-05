16 مليون ريال للميزانية التشغيلية والنظافة بتعليم صبيا



شرعت إدارة تعليم صبيا في استئناف العمل لعقود الصيانة والتشغيل، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الذي أكد على أن تكون انطلاقة العام الدراسي الجديد جادة ومميزة. وشملت العقود عمليات صيانة وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية والتعليمية والإدارية، وأجهزة التبريد والتكييف بجميع المدارس بمكاتب التعليم العشرة في المحافظات التسع التي تشرف عليها الإدارة تعليميا وذلك وفق خطة وجدول زمني استعدادًا لعودة واستقبال نحو 17000 من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والفنية ونحو 149 ألف طالب وطالبة. من جانبه، وجه مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي، بإنهاء إجراءات صرف أكثر من 16 مليون ريال كمخصص للميزانية التشغيلية والنظافة لمدارس البنين والبنات والمكاتب خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442هـ. وأشاد الدكتور الخرمي بحرص وزارة التعليم على الاستعداد المبكر من خلال عقد الاجتماعات الدورية للجان الاستعداد في الوزارة وإدارات التعليم. يُشار إلى أن وزير التعليم قد وجه في 18 مارس الماضي كل الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة بإيقاف كل أعمال الصيانة والنظافة بالمباني المدرسية من تاريخه وحتى إشعار آخر بسبب جائحة فيروس كورونا

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