مصرع 3 شبان غرقا يفتح مطالبات أهالي قرية بمحايل

ونقل محافظ محايل المكلف علي بن ابراهيم الفلقي اليوم تعازي ومواساة أمير منطقه عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز إلى أسرة الشبان الثلاثة الذين جرفهم سيل وادي مره، داعيا الله عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول.
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