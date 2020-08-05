مصرع 3 شبان غرقا يفتح مطالبات أهالي قرية بمحايل

لقي ثلاثة شبان مصرعهم غرقا بوادي مرة التابع لمحايل عسير، أمس، وذلك أثناء عودتهم إلى منازلهم الواقعة بقرية الرجفة بلاد آل مشول. وبينت مصادر مطلعة أنه تم انتشال جثث الغرقى من الوادي، ونقلها مباشرة لمستشفى محايل العام، وأُدخلت ثلاجة الموتى المركزية لحين استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. وفتحت هذه الحادثة ملف الطلبات التي سبق أن تقدم بها أهالي قرية الرجفة جنوب وادي مرة المتمثلة في إنشاء جسر لطريقهم الوحيد حفاظا على أرواح المواطنين، وأكدوا أن هذا الطريق لا يبعد عن سد مرة إلا أمتار قليلة.

ونقل محافظ محايل المكلف علي بن ابراهيم الفلقي اليوم تعازي ومواساة أمير منطقه عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز إلى أسرة الشبان الثلاثة الذين جرفهم سيل وادي مره، داعيا الله عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول.