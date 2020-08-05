السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا و64 وفاة



جاكرتا 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم، تسجيل 1815 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وذكرت الوزارة في بيان لها أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 116 ألفا و781 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و452 حالة، مشيرة إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات التعافي من فيروس كورونا ليصل إلى 73 ألفا و889 حالة.

// انتهى //

19:36ت م

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جاكرتا 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم، تسجيل 1815 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و64 حالة وفاة.وذكرت الوزارة في بيان لها أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 116 ألفا و781 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و452 حالة، مشيرة إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات التعافي من فيروس كورونا ليصل إلى 73 ألفا و889 حالة.// انتهى //19:36ت م0148

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