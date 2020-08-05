السعودية اليوم / انطلاق فعاليات أسبوع المزارع في موسم عنيزة للتمور



عنيزة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

انطلقت اليوم، فعاليات أسبوع المزارع وهو ثاني الأسابيع التوعوية في موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه غرفة عنيزة بالتعاون مع بلدية عنيزة.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة عنيزة رئيس لجنة البرامج المصاحبة خالد عبدالعزيز الفريهيدي، أن أسبوع المزارع يتضمن محاضرة بعنوان " سوسة النخيل الحمراء والدليل الإجرائي لمكافحتها"، يلقيها مدير برنامج سوسة النخيل الحمراء في منطقة القصيم المهندس موسي الحربي، وكذلك محاضرة بعنوان " الجمعية التعاونية الزراعية ودورها الفعال بالمجتمع والخدمات المقدمة" بمشاركة محمد السليم وابراهيم حسن.

ويختتم الأسبوع بمحاضرة بعنوان "النخيل وخدمة ما بعد الحصاد " يلقيها المرشد الزراعي بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة خالد إبراهيم العثيم.

وأبان الفريهيدي أن جميع المحاضرات تقام عن بعد وقد تم تسجيل عدد كبير من المهتمين للمشاركة.

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18:57ت م

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