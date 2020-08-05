السعودية اليوم / شرطة حائل : تغريم (373) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة



حائل 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (373) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.

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18:36ت م

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