السعودية اليوم / السنغال تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا



دكار 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السنغال اليوم تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 10 آلاف و 538 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 218 حالة.

// انتهى //

18:10ت م

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دكار 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأعلنت السنغال اليوم تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة السنغالية، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 10 آلاف و 538 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 218 حالة.// انتهى //18:10ت م0127

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