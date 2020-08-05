السعودية اليوم / ولادة ناجحة لمريضة على رئة اصطناعية لمصابة كورونا بمستشفى أحد بصحة المدينة المنورة



المدينة المنورة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

سجلت صحة المدينة المنورة ولادة لسيدة على جهاز الايكمو لمصابة بفيروس

وأوضح المتحدث الإعلامي بصحة المدينة مؤيد أبو عنق، بأن الأم والجنين يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة وهي سعودية الجنسية وتبلغ من العمر ٣٠ عاماً، وأن الجنين في وضع مستقر تماماً، وفق متطلبات الحالتين بإشراف فريق طبي متكامل من صحة المنطقة .

ويعرف الايكمو بأنه مضخة لتدوير دم المريض من خلال رئة اصطناعية وتسمى أيضاً تقنية أكسجة الأنسجة خارج الجسم .

// انتهى //

18:06ت م

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المدينة المنورة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسسجلت صحة المدينة المنورة ولادة لسيدة على جهاز الايكمو لمصابة بفيروس كورونا المستجد (covid19)، في مستشفى أحد بالمدينة المنورة وبدعم من مجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وإشراف فريق من مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.وأوضح المتحدث الإعلامي بصحة المدينة مؤيد أبو عنق، بأن الأم والجنين يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة وهي سعودية الجنسية وتبلغ من العمر ٣٠ عاماً، وأن الجنين في وضع مستقر تماماً، وفق متطلبات الحالتين بإشراف فريق طبي متكامل من صحة المنطقة .ويعرف الايكمو بأنه مضخة لتدوير دم المريض من خلال رئة اصطناعية وتسمى أيضاً تقنية أكسجة الأنسجة خارج الجسم .// انتهى //18:06ت م0126

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