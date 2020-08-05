شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 523 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة في مكة وحائل والان نبدء بالتفاصيل

قررت شرطة مكة تغريم 150 مخالفاً لم يرتدوا الكمامة ، وتغريم كل منهم 1000 ريال فيما قررت شرطة حائل تغريم (373) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة ، وتغريمهم نفس الغرامة

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