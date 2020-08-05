شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التعاون المشترك مع نظرائه بـ 3 دول والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال الاتصالات بحث العلاقات الثنائية بين المملكة والثلاث دول لبلدين وسبل تعزيز التعاون القائم في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر تجاه المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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