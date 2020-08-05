يمن المنلا مصورة سعودية تحصد جائزة عالمية في التصوير الضوئي 

2020-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

حازت المصورة الفوتوغرافية السعودية يمن المنلا عضو جمعية ” الاتحاد الدولي للتصوير الضوئي الفوتوغرافي” و ” الجمعية الأمريكية للتصوير الفوتوغرافي” على المركز الأول لأفضل صورة عن فئة ” التصوير الليلي” في المسابقة الدولية الفوتوغرافية الإلكترونية الأولي 2020 بتنظيم الجامعة العربية للإبداع والعلوم الإنسانية بالمملكة المغربية.

لحظة ضوء يمن المنلا

ونالت المصورة السعودية الجائزة عن صورة ” لحظة الضوء ” التقطتها في مهرجان الفروسية الدولية والذي أقيم بمدينة تيسة المغربية عام 2019 وسط مشاركة 9484 صورة مشاركة لمصورين من مختلف أنحاء العالم.

من جانبها، عبرت يمن المنلا، عن سعادتها البالغة بتمثل وطنها المملكة العربية السعودية، وتحقيقها هذه الجائزة يعود للوطن أولًا، حيث تعتبر نفسها أنموذجًا للمصورين السعوديين المحترفين ، ولديهم مهارات متقدمة تنافس عالميًا، مبدية سرورها بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلي سلسلة إنجازات المصورين السعوديين.

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جوائز مشرفة ومشاركات باسم السعودية

وقالت: “شاركت في الكثير من المسابقات كمصورة سعودية وحصدت جوائز مشرفة منها ميداليات فضية وبرونزية وشرفية جديرة بالذكر كان لها الأثر الإيجابي في تحفيزي لتطوير مستواي الفوتوغرافي ومنافسة كبار المصورين العالميين حتى أحقق طموحي بالحصول على المركز الأول والظفر بأرقى ميدالية في المسابقات”.

وأضافت المنلا: أن فوزها بالمركز الأول يمثل فخرًا كبيرًا لها، حيث تأمل أن ترفع اسم المملكة في المحافل الدولية، وتشارك زملاءها المصورين الذين حققوا العديد من الجوائز والألقاب في مجال التصوير الضوئي في مختلف المسابقات العالمية.

يذكر أن المصورة الفوتوغرافية السعودية يمن المنلا المحبة لتصوير الخيل والصحراء، تشارك بشكل مستمر في مسابقات التصوير الدولية والمحلية، وقد شاركت في أكثر من 50 مشاركة دولية بإشراف الفياب الدولية والجمعية الأمريكية للتصوير وحصلت على عدة جوائز ومن أهم مشاركاتها مسابقة أفان الدولية ومعرض سفارة خادم الحرمين الشريفين بواشنطن بمناسبة اليوم الوطني ومعرض كأس العالم في إيطاليا 2014 وتم قبول 123 صورة لها في مختلف المسابقات أثمرت عن 17 جائزة.

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