اخبار السعوديه

يمن المنلا مصورة سعودية تحصد جائزة عالمية في التصوير الضوئي 

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم يمن المنلا مصورة سعودية تحصد جائزة عالمية في التصوير الضوئي  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-05

يمن المنلا مصورة سعودية تحصد جائزة عالمية في التصوير الضوئي 

نافست 9484 صورة لمصورين من مختلف أنحاء العالم

متابعات الخليج 365 - الرياض

حازت المصورة الفوتوغرافية يمن المنلا عضو جمعية ” الاتحاد الدولي للتصوير الضوئي الفوتوغرافي” و ” الجمعية الأمريكية للتصوير الفوتوغرافي” على المركز الأول لأفضل صورة عن فئة ” التصوير الليلي” في المسابقة الدولية الفوتوغرافية الإلكترونية الأولي 2020 بتنظيم الجامعة العربية للإبداع والعلوم الإنسانية بالمملكة المغربية.

لحظة ضوء يمن المنلا

ونالت المصورة السعودية الجائزة عن صورة ” لحظة الضوء ” التقطتها في مهرجان الفروسية الدولية والذي أقيم بمدينة تيسة المغربية عام 2019 وسط مشاركة 9484 صورة مشاركة لمصورين من مختلف أنحاء العالم.

من جانبها، عبرت يمن المنلا، عن سعادتها البالغة بتمثل وطنها المملكة العربية السعودية، وتحقيقها هذه الجائزة يعود للوطن أولًا، حيث تعتبر نفسها أنموذجًا للمصورين السعوديين المحترفين ، ولديهم مهارات متقدمة تنافس عالميًا، مبدية سرورها بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلي سلسلة إنجازات المصورين السعوديين.

Advertisements

جوائز مشرفة ومشاركات باسم السعودية

وقالت: “شاركت في الكثير من المسابقات كمصورة سعودية وحصدت جوائز مشرفة منها ميداليات فضية وبرونزية وشرفية جديرة بالذكر كان لها الأثر الإيجابي في تحفيزي لتطوير مستواي الفوتوغرافي ومنافسة كبار المصورين العالميين حتى أحقق طموحي بالحصول على المركز الأول والظفر بأرقى ميدالية في المسابقات”.

يمن المنلا

وأضافت المنلا: أن فوزها بالمركز الأول يمثل فخرًا كبيرًا لها، حيث تأمل أن ترفع اسم المملكة في المحافل الدولية، وتشارك زملاءها المصورين الذين حققوا العديد من الجوائز والألقاب في مجال التصوير الضوئي في مختلف المسابقات العالمية.

يذكر أن المصورة الفوتوغرافية السعودية يمن المنلا المحبة لتصوير الخيل والصحراء، تشارك بشكل مستمر في مسابقات التصوير الدولية والمحلية، وقد شاركت في أكثر من 50 مشاركة دولية بإشراف الفياب الدولية والجمعية الأمريكية للتصوير وحصلت على عدة جوائز ومن أهم مشاركاتها مسابقة أفان الدولية ومعرض سفارة خادم الحرمين الشريفين بواشنطن بمناسبة اليوم الوطني ومعرض كأس العالم في إيطاليا 2014 وتم قبول 123 صورة لها في مختلف المسابقات أثمرت عن 17 جائزة.



جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يمن المنلا مصورة سعودية تحصد جائزة عالمية في التصوير الضوئي  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا