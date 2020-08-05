شكرا لقرائتكم تغريم 373 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامة في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-05 تغريم 373 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامة في حائل متابعات الخليج 365 - واس Advertisements غرمت شرطة حائل 373 شخصًا ألف ريال لكل منهم بسبب مخالفتهم الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة. عقوبة عدم ارتداء الكمامة وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (373) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.



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