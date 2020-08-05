«الهدي والأضاحي» ينفذ 50 ألف رأس من الأغنام في الحج

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كما أنهى المشروع ضمن خطته التشغيلية خلال موسم حج هذا العام الاستثنائي الطلبات التي جرى استقبالها من وكلاء التسويق المتعاقدين مع المشروع، وخضعت كافة أنعام النسك للفحص البيطري في المحاجر البيطرية في بلدان الاستيراد قبل نقلها إلى ميناء جدة الإسلامي.
كما شملت خطة المشروع الكشف على الأنعام ظاهريا ومخبريا من قبل المختصين في وزارة البيئة والمياه والزراعة في ميناء جدة قبل نقلها إلى المجازر الرئيسة بمكة المكرمة ليتم مجددا استكمال مراحل الكشف الشرعي، والفحص البيطري على أجزاء الذبيحة أثناء عمليات التشغيل.
وأعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر حجار الانتهاء من أعمال مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي لحج هذا العام، رغم رمزية الحج لظرف وباء كورونا الذي انتشر في العالم، وسط وضع المشروع خطة لاستقبال الطلبات على الهدي والأضاحي.
وثمن التعاون الوثيق مع الأجهزة الحكومية التي ساهمت في إنجاح أعمال المشروع، مثنيا على جهود أعضاء لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي المكلفة بمراقبة ومتابعة أعمال المشروع من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة .
أبرز نتائج أعمال المشروع
- التيسير على الحجاج أداء نسكهم بيسر وسهولة
- الحفاظ على بيئة المشاعر المقدسة
- ضمان إيصال لحوم الهدي والأضاحي لمستحقيها من فقراء الحرم
- إيصال اللحوم للمحتاجين في العالم الإسلامي
- تحقيق الاستفادة من كامل مكونات الذبيحة
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ينفذ 50 ألف رأس من الأغنام في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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