- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن "الحشيش" من أشهر المواد المخدرة استخداماً بين المتعاطين، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية كالفصام والاكتئاب، وله تأثير مباشر على عقل الإنسان، لاحتوائه على مواد مخدرة.
وتفصيلًا قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر": إن "الحشيش يحتوي على مواد تؤدي إلى الإدمان، وتعتبر من المواد الأشد خطورة، لاحتوائها على مئات المواد التي لها تأثيرات سلبية على الجسم".
وأضافت: "من العلامات الدالة على تعاطي الحشيش: احمرار العينين، والجوع والعطش، التبلد في المشاعر، وإهمال المظهر العام، وآثار الحروق على الملابس، والضحك المفاجئ بدون مبرر، مخلفات من السجائر أو أدوات تدل على التعاطي مثل ورق اللف، بطء في التركيز وضعف في الذاكرة، وعدم استجابة لما يدور حوله".
وأشارت إلى أن من أضرار الحشيش: تأخر النمو والنضوج الجسماني عند الشباب، والاضطراب في القدرة على تحديد الزمان والمكان، وضمورًا في خلايا المخ، الإصابة بالأمراض النفسية، اضطرابات في الجهاز الهضمي.
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 06:53 PM
كشفت عن بعض العلامات التي تدل على التعاطي والإدمان"مكافحة المخدرات": الحشيش يؤثر بشكل مباشر على العقل ويحتوي مئات المواد الخطرة
كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن "الحشيش" من أشهر المواد المخدرة استخداماً بين المتعاطين، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية كالفصام والاكتئاب، وله تأثير مباشر على عقل الإنسان، لاحتوائه على مواد مخدرة.
وتفصيلًا قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر": إن "الحشيش يحتوي على مواد تؤدي إلى الإدمان، وتعتبر من المواد الأشد خطورة، لاحتوائها على مئات المواد التي لها تأثيرات سلبية على الجسم".
وأضافت: "من العلامات الدالة على تعاطي الحشيش: احمرار العينين، والجوع والعطش، التبلد في المشاعر، وإهمال المظهر العام، وآثار الحروق على الملابس، والضحك المفاجئ بدون مبرر، مخلفات من السجائر أو أدوات تدل على التعاطي مثل ورق اللف، بطء في التركيز وضعف في الذاكرة، وعدم استجابة لما يدور حوله".
وأشارت إلى أن من أضرار الحشيش: تأخر النمو والنضوج الجسماني عند الشباب، والاضطراب في القدرة على تحديد الزمان والمكان، وضمورًا في خلايا المخ، الإصابة بالأمراض النفسية، اضطرابات في الجهاز الهضمي.
، "مكافحة المخدرات": الحشيش يؤثر بشكل مباشر على العقل ويحتوي مئات المواد الخطرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مكافحة المخدرات": الحشيش يؤثر بشكل مباشر على العقل ويحتوي مئات المواد الخطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.