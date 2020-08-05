محمد بن مسعود - الدمام - بعد توفير خيام إيواء ومواد غذائية للمتضررين جراء السيول في شرق النيل وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، بوضع إمكانيات القوات المسلحة تحت تصرف "لجنة طوارئ الخريف". ووجّه "البرهان" بوضع كتيبتين من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة تحت إمرة "لجنة طوارئ الخريف". وكانت القوات المسلحة قد وفرت آليات هندسية وخيام ومشمعات إيواء ومواد غذائية للمتضررين من السيول بشرق النيل. 05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 06:31 PM بعد توفير خيام إيواء ومواد غذائية للمتضررين جراء السيول في شرق النيل Advertisements السودان.. توجيه الجيش بوضع إمكانياته تحت تصرف "لجنة طوارئ الخريف" السودان.. توجيه الجيش بوضع إمكانياته تحت تصرف "لجنة طوارئ الخريف" وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، بوضع إمكانيات القوات المسلحة تحت تصرف "لجنة طوارئ الخريف". ووجّه "البرهان" بوضع كتيبتين من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة تحت إمرة "لجنة طوارئ الخريف". وكانت القوات المسلحة قد وفرت آليات هندسية وخيام ومشمعات إيواء ومواد غذائية للمتضررين من السيول بشرق النيل. الكلمات المفتاحية ، السودان.. توجيه الجيش بوضع إمكانياته تحت تصرف "لجنة طوارئ الخريف" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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