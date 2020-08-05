شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مستجدات الأحداث مع نظيره الفلندي والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون القائم في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر تجاه المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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