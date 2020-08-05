شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 698 شخصاً وإخلاء 77 و 11 أسرة جراء الأمطار والسيول في 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
وأبان المركز أنه تم تشكيل 8 لجان في عدد من المناطق المتضررة لحصر الأضرار والخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول.
وأهاب المركز بالمواطنين والمقيمين في المناطق التي تشهد الحالة المطرية في المملكة أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في مجاري الأودية والسيول والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظاً على سلامة الجميع .
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