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شكرا لقرائتكم الدفاع المدني ينقذ 698 شخصًا ويخلي 77 في 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الدفاع المدني ينقذ 698 شخصًا ويخلي 77 في 5 مناطق
إيواء 633 فردًا و3 أسر خلال أسبوع
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الدفاع المدني أن مراكز القيادة والتوجيه بمناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة)، تمكنت – بفضل الله – خلال الفترة من 5-14 ذي الحجة 1441 هـ من إنقاذ أكثر من (698) شخصًا وإخلاء ( 77) شخصًا و(11) أسرة، وإيواء (633) شخصًا و(3) أسر، جراء الأمطار والسيول التي شهدتها تلك المناطق، حيث كانت منطقة عسير الأعلى في عدد حالات الإنقاذ، بينما الأقل كانت المدينة المنورة بحالة إنقاذ واحدة.
لجان الدفاع المدني
وأبان المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أنه تم تشكيل 8 لجان في عدد من المناطق المتضررة لحصر الأضرار والخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول.
وأهاب المركز بالمواطنين والمقيمين في المناطق التي تشهد الحالة المطرية في المملكة أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في مجاري الأودية والسيول والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظًا على سلامة الجميع.
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