ضبط شخص وثق تعاطيه المخدرات ونشر المقطع عبر تطبيقات التواصل

2020-08-05

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت مكافحة المخدرات أنه تم القبض على شخص قام بتعاطي مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطن، بمحافظة الطائف، قام بتعاطي مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره، على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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